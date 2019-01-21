Суд арестовал $750 млн на счетах Магомедовых

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Суд над братьями Магомедовыми

Тверской суд Москвы арестовал $750 млн, перечисленных «Транснефтью» на счета братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых за пакет акций Новороссийского морского торгового порта.

По данным источника РБК, суд арестовал счета Магомедовых ещё до того, как «Транснефть» перечислила на них средства. Из-за блокировки средств Зиявудин Магомедов не смог расплатиться по кредитам Якутской топливно-энергетической компании и может утратить контроль над ней.

Ранее News.ru писал, что сотрудники АО «Объединённая зерновая компания» дали показания в рамках уголовного дела совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, которых обвиняют в хищении, растрате и создании организованного преступного сообщества. Новые свидетельские показания позволят закрепить доказательную базу против братьев.