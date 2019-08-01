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Официальный представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн сообщил, что в 2018 году из России импортировали 817 тысяч тонн соевых бобов. Он отметил, что Пекин заинтересован в наращивании взаимодействия с производителями бобовых из Центральной части РФ.

Гао подчеркнул, что китайская сторона осуществляет сотрудничество с Россией по поставкам сои главным образом через Дальний Восток. Кроме того, министр сообщил, что Китай готов создать новые эффективные стимулы ради плодотворного...