Министерство науки и высшего образования России и Сбербанк 1 августа запустили проект, в рамках которого студенты могут получить кредит на льготных условиях и по выгодной процентной ставке.
Студентам будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца. В течение льготного периода заёмщик не выплачивает банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы пользования образовательным кредитом. Начиная с третьего года платежи по погашению текущих процентов осуществляются в полном объёме, — говорится в сообщении Минобрнауки.
Ведомство уточняет, что процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9% годовых при действующей ключевой ставке.
Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития и Сбербанк заключили соглашение о льготном кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. Общий объём средств банка, предусмотренных на эти цели, составляет 70 млрд рублей. Программа призвана повысить доступность оборотного и долгосрочного инвестиционного капитала. Процентная ставка для заёмщиков в рамках программы составит 8,5%.