https://static.news.ru/photo/6c6434fe-aac5-11e9-9da2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

Работы над строительством Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу, завершены на 88,5%. По предварительным данным, прокладка магистрали идёт по графику.

Стоимость ТАР — €4,5 млрд. Объект является частью проекта «Южный газовый коридор». Начальная мощность TAP составит 10 млрд кубов «голубого топлива» в год с возможностью её удвоения, пишет агентство « Прайм ».

На конец июня строительство Трансадриатического трубопровода завершено на 88,5%, — говорится в сообщении консорциума ТАР.

Протяжённость коммуникации составляет 878 км, из которых 550 км пройдут по территории Греции, 215 км — Албании, 105 км — по дну Адриатического моря и 8 км — по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP — 20%, ГНКАР (SOCAR) — 20%, Snam — 20%, Fluxys — 19%, Enagas — 16%, Axpo — 5%.

Ранее News.ru сообщал, что строительство важнейшего для Азербайджана, Средиземноморья и Европы Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершилось. Благодаря его мощностям европейцы смогли с 1 июля текущего года получать азербайджанский газ.