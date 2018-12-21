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Строители TAP позаботились об оливковых деревьях

tap-ag.com

экономика [ версия для печати ]

Находившиеся в зоне постройки приёмного терминала Трансадриатического трубопровода (TAP) оливковые деревья разместили в специальном хранилище. Об этом сообщает консорциум TAP AG.

В сообщении компании, ведущей строительство, говорится, что все работы проходили в координации с компетентными органами и при соблюдении всех соответствующих правил.

В компании отмечают, что здоровые растения переносятся в специальное хранилище, на данный момент там находится около 700 оливковых деревьев. Заботе о природе уделяется большое внимание на всех этапах работы, подчёркивается в сообщении.

Как ожидается, поставки газа по TAP начнутся в 2020 году. Первоначальная мощность проекта — около 10 млрд кубометров газа в год, предусмотрена возможность увеличения пропускной способности вдвое.

Стоимость проекта газопровода — $4,5 млрд.


#строительство #экология #газопровод #TAP
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