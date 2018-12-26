Строительство ТЭЦ и ГРЭС «Русгидро» подорожало на треть

https://news.ru/storage/news/8b6b4c1763238b09c43c869ae1fb13b5/0d86cda2-976e-413e-b27a-a40a6e9906be_850.jpg Evgeniy Kanaev/Global Look Press

Счётная палата РФ оценила увеличение стоимости строительства четырёх станций «Русгидро» на Дальнем Востоке. Расходы увеличились почти на 30 млрд рублей.

«Вносимые изменения в проектно-сметную документацию повлекли увеличение сметной стоимости строительства на общую сумму 29,9 млрд рублей с 88,992 до 117,402 млрд рублей», — говорится в бюллетене Счётной палаты.

Так, по второй очереди Благовещенской ТЭЦ стоимость выросла на 6,7%, по первой очереди Якутской ГРЭС-2 — на 19,6%, по ТЭЦ в Советской Гавани — на 80%, по первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 — на 26,7%.

Увеличение стоимости обусловлено в основном изменениями цен на импортное оборудование в связи с ростом курса доллара.

Ранее News.ru писал, что Счётная палата намерена утвердить план проверок на 2019 год. Впервые ведомство сделает его открытым для общественности. По словам главы СП Алексея Кудрина, план будет уточняться в течение года, но в него обязательно будет включён Роскосмос. На госкорпорацию в грядущем году придётся часть проверок.