https://static.news.ru/photo/d297c5be-a04e-11e9-a1e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com

Азербайджан, Армения и Казахстан получили статус наблюдателей в Тихоокеанском альянсе.

Решение о включении трёх стран СНГ и Филиппин было принято на саммите организации в Перу. В заявлении, распространённом альянсом, сказано, что появление новых наблюдателей укрепит роль объединения, как платформы международной экономической и торговой интеграции, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, глава РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничество по линии Организации Договора о коллективной безопасности.