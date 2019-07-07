Азербайджан, Армения и Казахстан получили статус наблюдателей в Тихоокеанском альянсе.
Решение о включении трёх стран СНГ и Филиппин было принято на саммите организации в Перу. В заявлении, распространённом альянсом, сказано, что появление новых наблюдателей укрепит роль объединения, как платформы международной экономической и торговой интеграции, сообщает
Как писал News.ru ранее, глава РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничество по линии Организации Договора о коллективной безопасности.