https://static.news.ru/photo/48f87ef4-a3da-11e9-8a99-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Совокупное сокращение сделки о сокращении добычи нефти странами ОПЕК составило в июне 2019 года 122%. Данные об этом следуют из опубликованных материалов организации.

Так, суммарный рост добычи чёрного золота в Саудовской Аравии и Нигерии составил за отчётный период почти 300 тысяч баррелей в сутки. При этом общий объём добычи 14 странами ОПЕК в июне снизился к показателю мая на 68 тысяч баррелей до 29,83 млн баррелей в сутки.

По отношению к уровню добычи октября 2018 года, который является базовым для соглашения ОПЕК+, общее снижение добычи странами ОПЕК (за исключением Венесуэлы, Ирана и Ливии, которые освобождены от соблюдения соглашения) составило 991 тысячу баррелей в сутки.

В Саудовской Аравии производство осталось ниже 10 млн баррелей в сутки, несмотря на рост в июне. Добыча Ирана за отчётный период снизилась на 142 тысячи баррелей в сутки, до 2,22 млн баррелей в сутки.

Добыча жидких углеводородов в России вырастет в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки. Такие данные следуют из июльского доклада ОПЕК, писал ранее News.ru.