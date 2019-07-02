https://static.news.ru/photo/79f788ac-9c54-11e9-bda6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/ Russian Look/Global Look Press

Страны ОПЕК на затянувшемся до ночи заседании 1 июля продлили ограничение добычи нефти ещё на девять месяцев, начиная с июля. На решение повлияли весомые аргументы российской стороны, которая, хоть и не является членом организации, но выступает за пролонгацию квот.

Не все члены ОПЕК приняли позицию Москвы, но всё же сделка была одобрена без затруднений. Обсуждение сделки ОПЕК+, которая истекла 30 июня, началось ещё в марте, но стороны не могли прийти к единому решению, так как Россия не озвучивала свою позицию, пишет ТАСС .

Мнение России по данному вопросу стало известно за несколько дней до заседания. Заявление о продлении договорённостей сделал Владимир Путин на саммите в Осаке. Также российский лидер озвучил предпочтительный срок продления и объёмы сохранения прежних квот. А позже выяснилось, что позицию Москвы поддерживают большинство из 24 стран-участниц.

Ранее News.ru сообщал, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих спрогнозировал улучшение спроса на нефть во втором полугодии, но уточнил, что её запасы всё ещё слишком велики.