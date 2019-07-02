Страны ОПЕК+ проголосовали за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Решение принято, — сказал министр.
Также члены ОПЕК+ единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве, сообщает агентство
Ранее проект документа одобрили страны ОПЕК.
Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на первые шесть месяцев 2019 года предусматривало её снижение странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из этого объёма на РФ приходилось 228 тысяч баррелей.
Россия в июне перевыполнила условия соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Такие данные следуют из материалов Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, писал News.ru.