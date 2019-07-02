https://static.news.ru/photo/25e3687a-9cb4-11e9-99a7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gazprom/Instagram.com

Страны ОПЕК+ проголосовали за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Решение принято, — сказал министр.

Также члены ОПЕК+ единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве, сообщает агентство ПРАЙМ .

Ранее проект документа одобрили страны ОПЕК.

Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на первые шесть месяцев 2019 года предусматривало её снижение странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из этого объёма на РФ приходилось 228 тысяч баррелей.

Россия в июне перевыполнила условия соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Такие данные следуют из материалов Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, писал News.ru.