https://static.news.ru/photo/b1b9fdde-9cee-11e9-8afb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Упрощённую систему урегулирования убытков вводят страховые компании «Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Сбербанк Страхование» для клиентов, пострадавших от паводка в Иркутской области. В эти организации уже поступили более сотни обращений от местных жителей.

Иркутский филиал «Ингосстраха» получил заявление о возмещении убытков из-за подтопления ТЦ «Абсолют» в городе Тулуне, шесть обращений от клиентов из Нижнеудинска в рамках программы страхования имущества физических лиц и пять — по комплексным ипотечным страховкам, передаёт « Интерфакс ».

«Росгосстрах» в Иркутской области, по информации на 1 июля, принял более 40 обращений клиентов.

В зоне подтопления находится более 7000 квартир и строений, застрахованных в нашей компании. Мы ввели упрощённую процедуру урегулирования убытков, без предоставления документов от уполномоченных органов власти, — заявила руководитель блока «Урегулирование убытков» СК «Росгосстрах» Татьяна Федосеева.

По её словам, в ближайшее время компания организует на пострадавших территориях мобильные пункты приёма документов.

Компания «Сбербанк Страхование» также вводит упрощённую систему, исключающую при подаче заявлений справки от компетентных органов. По данным на 1 июля, страховщик принял свыше 40 обращений от клиентов в Приангарье.

Как заявил глава «Сбербанк Страхования» Дмитрий Попов, компания ожидает роста количества обращений после того, когда вода уйдёт из затопленных территорий.

Мы сейчас выявляем в нашем портфеле по страхованию имущества застрахованные объекты в пострадавших районах, связываемся со страхователями, чтобы максимально оперативно начать процедуру урегулирования убытков, — отметил Попов.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), уровень проникновения страхования жилья в Иркутской области не превышает 3,4%, в то время как в среднем по России этот показатель не превышает 8%.

Как писал News.ru, прокуратура Иркутской области хочет привлечь к административной ответственности глав населённых пунктов, которые несвоевременно и ненадлежащим образом информировали жителей о приближающемся наводнении.