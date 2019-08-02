https://static.news.ru/photo/b423f3ae-b544-11e9-8fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ряд крупных страховых компаний ожидают, что тренд первого полугодия 2019 года на снижение средней цены по ОСАГО сохранится. Базовый тариф для физических лиц в Москве и Московской области уже снизила на 3% — с 4118 до 3990 рублей — компания ВСК, которая занимает четвёртое место на рынке автострахования.

О возможном изменении тарифов в меньшую сторону сообщила «АльфаСтрахование». Самое большое снижение в столичном регионе показала «Югория» — 13%, то есть с 4118 до 3590 рублей. В СОГАЗе базовая ставка составляет 3995 рублей. При этом компания не ответила на запрос о планах её корректировки.

Тарифы в целом по стране большинство компаний корректируют еженедельно. Страховщики считают, что до конца 2019 года ставки расти не будут. Средняя премия, согласно прогнозам, снизится по сравнению с 2018 годом на 5--6%.

При этом один из лидеров рынка — компания «Ингосстрах» — вообще не ожидает снижения цен. Напротив, эксперты допускают повышение стоимости ОСАГО.

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя премия по ОСАГО в первом полугодии 2019 года снизилась на 5,5%. Этот тренд, считают в РСА, является долгосрочным. Коридор базового тарифа сейчас составляет от 2746 до 4942 рублей, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий изменение подхода к установке тарифов на полисы ОСАГО. Документ предполагает наделение страховых компаний правом самостоятельно выбирать способ применения базовых ставок, регулируемых Центробанком.