Московский СК за год вернул в бюджет сотню миллионов

https://news.ru/storage/news/5164b3b7ebb292f581022fad77cf4974/e62012d0-e178-4b55-ab00-b860bd6ac698_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В прошлом году столичные прокуроры возместили ущерб от коррупционных правонарушений на 100 млн рублей.

«Нам удалось добиться реального возмещения ущерба, причинённого актами коррупции, на сумму почти 100 млн рублей», — сообщил и.о. прокурора Москвы Олег Манаков в интервью «Интерфаксу».

Он пояснил, что ответственность наступает не только за передачу должностному лицу денег, но даже за предложение или обещание таких действий. За это на 35 млн рублей были оштрафованы 29 московских юрлиц.

Ранее News.ru писал, что каждый третий предприниматель в России столкнулся в 2018 году с вымоганием взятки. Из них 22% заявили, что отказались её дать, 11% признались, что согласились заплатить. Почти половина респондентов утверждают, что местные чиновники постоянно создают преграды для бизнеса. В то же время некоторые предприниматели полагают, что виной главных проблем бизнеса является вовсе не коррупция, а бюрократия.