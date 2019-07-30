https://static.news.ru/photo/fa857a12-b372-11e9-b91c-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAO NOVATEK/via Globallookpress.com

Более 100 миллиардов рублей будет выделено из бюджета на строительство регазификационного терминала сжиженного природного газа (СПГ) «Утренний». Объект будет расположен в населённом пункте Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.

Проект реализует компания «Новатэк» в рамках федеральной программы «Северный морской путь». Бюджетные инвестиции в размере 103,6 млрд рублей будут осуществлены в 2019--2022 годах, передаёт ПРАЙМ .

Предполагаемая предельная стоимость всего объекта составляет 144,2 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию его планируется в 2022 году. Мощность терминала — 21,6 млн тонн СПГ в год.

Ранее News.ru писал, что глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон попросил премьер-министра Дмитрия Медведева решить вопрос высоких процентных ставок при строительстве 15 СПГ-танкеров на верфи «Звезда». Он предложил разместить средства Фонда национального благосостояния на счетах ВЭБ.РФ.