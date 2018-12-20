Стоимость нефти вновь перешла к снижению

https://news.ru/storage/news/5c9cffc708fc64bb093d3ceac31cbfeb/5966ea7e-7fdc-4cf0-a4f2-d99134cf5345_850.jpg Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 20 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 9:02 мск снизилась на $0,83, до $56,41 за баррель. В Нью-Йорке нефть также падает в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $47,14 (-$1,03).

По итогам торгов 19 декабря цены на нефть увеличились. В Лондоне стоимость Brent подросла на $0,98, до $57,24 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI вырос на $0,96, до $47,2.

В среду нефть пыталась отыграть падение предыдущего дня, однако утром в четверг вновь начала снижаться. Инвесторы снова сосредоточились на рекордных показателях нефтедобычи и сомнениях в том, что договорённости ОПЕК+ будут исполняться в должной мере. В то же время, по данным Минэнерго США, запасы коммерческой нефти в этой стране оказались выше ожиданий рынка.