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Стоимость нефти уверенно растёт после обвала

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Нефть Brent резко выросла в цене после обвала 24 декабря. 

Стоимость барреля на торгах в Лондоне превысила $55, это более чем на 8%. Смесь WTI подорожала на 9% — до $46,50 за бочку. 

Поддержку нефтяному рынку оказывает рост основных фондовых индексов США. Они увеличиваются после падения на четырёх торговых сессиях подряд.

25 декабря торги не проводились в связи с католическим Рождеством. 

Падение стоимости перед праздниками происходило на фоне снижения фондового рынка. По мнению экспертов, цены на нефть могут вырасти ещё, если ОПЕК+ объявит о конкретных мерах по уменьшению объема добычи странами-участницами, включая дополнительные сокращения, писал News.ru.


#нефть #биржа #Brent
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