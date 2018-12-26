Стоимость нефти уверенно растёт после обвала

https://news.ru/storage/news/1241405116f95393da634371f7f15267/955df8c6-5915-45c8-bd6f-6e328006cc21_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Нефть Brent резко выросла в цене после обвала 24 декабря.

Стоимость барреля на торгах в Лондоне превысила $55, это более чем на 8%. Смесь WTI подорожала на 9% — до $46,50 за бочку.

Поддержку нефтяному рынку оказывает рост основных фондовых индексов США. Они увеличиваются после падения на четырёх торговых сессиях подряд.

25 декабря торги не проводились в связи с католическим Рождеством.

Падение стоимости перед праздниками происходило на фоне снижения фондового рынка. По мнению экспертов, цены на нефть могут вырасти ещё, если ОПЕК+ объявит о конкретных мерах по уменьшению объема добычи странами-участницами, включая дополнительные сокращения, писал News.ru.