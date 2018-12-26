Стоимость нефти уверенно растёт после обвала

Нефть Brent резко выросла в цене после обвала 24 декабря.
Стоимость барреля на торгах в Лондоне превысила $55, это более чем на 8%. Смесь WTI подорожала на 9% — до $46,50 за бочку.
Поддержку нефтяному рынку оказывает рост основных фондовых индексов США. Они увеличиваются после падения на четырёх торговых сессиях подряд.
25 декабря торги не проводились в связи с католическим Рождеством.
Падение стоимости перед праздниками происходило на фоне снижения фондового рынка. По мнению экспертов, цены на нефть могут вырасти ещё, если ОПЕК+ объявит о конкретных мерах по уменьшению объема добычи странами-участницами, включая дополнительные сокращения, писал News.ru.