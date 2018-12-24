Стоимость нефти растёт на заявлениях президента ОПЕК

https://news.ru/storage/news/aef8d3bcf704edc51120a1e1f3b9648d/ee945b65-c95d-410e-8c4e-98af00ac886a_850.jpg Vladimir Melnikov/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 24 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 09:03 мск увеличилась на $0,14, до $54,24 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $45,77 (+$0,18).

По итогам торгов 21 декабря, цены на нефть снизились. В Лондоне стоимость Brent упала на $0,53, до $53,82 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI потерял $0,29, до $45,59.

Ранее президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны — участницы организации, несмотря на достигнутые договорённости, могут сильнее сократить добычу нефти либо продлить срок действия сделки.