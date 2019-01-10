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Стоимость нефти корректируется вниз на открытии торгов

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 10 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:55 мск снизилась на $0,6, до $60,84 за баррель. В Нью-Йорке нефть также уменьшается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $51,73 (-$0,63).

По итогам торгов 9 января цены на нефть существенно увеличились. В Лондоне стоимость Brent выросла на $2,72, до $61,44 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $2,58, до $52,36.

В среду нефтяные котировки подскочили более чем на 5%. Оптимизм участников рынка основывался на данных о сокращении запасов в США, а также на фоне проходивших торговых переговоров США и Китая. Также рост цен поддерживался заявлениями министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи нефти в стране до 10,2 млн баррелей.


#нефть #цена #биржа #торги
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