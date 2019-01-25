Стоимость хлеба увеличится на 5–6 процентов

https://news.ru/storage/news/f16b9fa7df5c4e830f2f874d6af62940/36944fd5-22f9-454c-9f03-ed628a9ad502_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что цена на хлеб для потребителей в этом году повысится только на уровень инфляции — на 5−6%.

«Это совершенно нормально», — сообщил РИА Новости Кацнельсон.

Он пояснил, что в себестоимости хлеба мука занимает не больше 20% и её подорожание на конечную цену влияет мало. По его мнению, гораздо «гибче» с ценами работает торговля.

Ранее News.ru писал, что хлебобулочная и кондитерская продукция в Москве и Московской области в ближайшее время подорожает. О росте цен предупредил один из крупнейших в столичном регионе поставщиков. Объявления об изменении стоимости продукции появились и в магазинах столицы. С 25 января рост в зависимости от наименования товара составит до 10%. Такие меры объясняют подорожанием основных видов сырья и увеличением расходов на производство и доставку.