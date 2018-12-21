Стоимость электроэнергии вырастет в Крыму

https://news.ru/storage/news/14e8f589298397628639a81291597df5/6bbee55a-58fc-42ce-8efd-1ee8fe6266f4_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Цены на электроэнергию в Крыму в течение 2019 года поднимут дважды. Соответствующий приказ издал Государственный комитет по ценам и тарифам республики.

По данным пресс-службы ведомства, в будущем году сохранится действующее дифференцированное тарифное меню.

«При этом в связи с повышением НДС до 20% тарифы на первое полугодие 2019 года изменятся на 1,7%, а во втором полугодии рост средневзвешенных тарифов на электроэнергию ограничен уровнем в 8%», — уточнили в госкомитете.

Увеличенный второй блок потребления от 150 до 800 кВт/ч в месяц продолжит действовать.

В пресс-службе добавили, что приказом также был одобрен порядок применения тарифов на электроэнергию.

Ранее News.ru писал, что тарифы на газ в Московском регионе возрастут с нового года. Цены станут выше на 1,7%. Стоимость коммунальных услуг, в том числе и газа, будет индексироваться дважды в год: 1 января и 1 июля.