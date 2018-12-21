USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Стоимость электроэнергии вырастет в Крыму

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Цены на электроэнергию в Крыму в течение 2019 года поднимут дважды. Соответствующий приказ издал Государственный комитет по ценам и тарифам республики.

По данным пресс-службы ведомства, в будущем году сохранится действующее дифференцированное тарифное меню.

«При этом в связи с повышением НДС до 20% тарифы на первое полугодие 2019 года изменятся на 1,7%, а во втором полугодии рост средневзвешенных тарифов на электроэнергию ограничен уровнем в 8%», — уточнили в госкомитете.

Увеличенный второй блок потребления от 150 до 800 кВт/ч в месяц продолжит действовать.

В пресс-службе добавили, что приказом также был одобрен порядок применения тарифов на электроэнергию.

Ранее News.ru писал, что тарифы на газ в Московском регионе возрастут с нового года. Цены станут выше на 1,7%. Стоимость коммунальных услуг, в том числе и газа, будет индексироваться дважды в год: 1 января и 1 июля.


#цены #крым #тарифы #электроэнергия
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
экономика 13:52, 14 декабря 2018
ЦБ: рост НДС может ухудшить деловую активность
экономика 16:45, 4 декабря 2018
ФАС готовится ограничить рост тарифов ЖКХ
Лента новостей
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
Другие новости
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
экономика 16:40
«Газпром» завершил работы на газопроводе «Сила Сибири»
экономика 16:10
Utair временно перестала платить по части кредитов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top