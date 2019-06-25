Стоимость биткоина впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 26 июня.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07:21 мск самая популярная в мире криптовалюта дорожала на 9,55%, до $12,246 тыс. На крупнейшей бирже Binance биткоин достиг в цене $12,258 тыс.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор против легализации криптовалюты как платёжного средства. Кроме того, по её мнению, биткоины используются для отмывания денег, писал News.ru.