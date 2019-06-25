https://static.news.ru/photo/98d97652-97ce-11e9-a8b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: McPHOTO/M. Gann/imago-imago.de/Global Look Press

Стоимость биткоина впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 26 июня.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07:21 мск самая популярная в мире криптовалюта дорожала на 9,55%, до $12,246 тыс. На крупнейшей бирже Binance биткоин достиг в цене $12,258 тыс.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор против легализации криптовалюты как платёжного средства. Кроме того, по её мнению, биткоины используются для отмывания денег, писал News.ru.