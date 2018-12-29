Ставку рублёвых вкладов повысил Сбербанк

https://news.ru/storage/news/1d00ffd3e428827e8397a579a3415a0e/2f7d70d9-96a5-41e2-8983-2cc76a5c0644_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк повысил ставку вклада сроком 5 месяцев на 0,9 процентного пункта (п. п.), до 7,4% годовых. Минимальная сумма вложений — 50 тысяч рублей.

Учитывая, что при вложении на один год ставка останется на прежнем уровне — 7%, то максимальная ставка вкладов Сбербанка увеличилась на 0,4 п. п.

Ранее News.ru писал о том, что максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях продолжает расти четвёртый месяц подряд. По итогам второй декады декабря, она достигла максимального значения за текущий год, составив 7,4%. В первой декаде месяца показатель находился на уровне 7,38%. Таким образом, по сравнению с предыдущими 10 днями ставка выросла на 0,02 процентного пункта.