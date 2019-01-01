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Ставки акцизов на табак вновь выросли в России

Christian Charisius /dpa/ Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Акцизы на табачные изделия в очередной раз повысились в России за последние полгода. Выросла специфическая часть акцизов, тогда как адвалорная составляющая осталась неизменной.

Так, акцизы на сигареты и папиросы с 1 января поднялись с 1,718 до 1,89 тыс. рублей за тысячу штук.

Акцизы на сигариллы, биди и кретек теперь составляют до 2,938 тыс. рублей за тысячу штук (ранее ставка была равна 2,671 тыс. рублей). Акцизы на сигары выросли со 188 до 207 рублей за штуку.

Ставка налога на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный поднялась с 2,772 до 3,05 тыс. рублей за килограмм. Акциз на на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, увеличился до 5,808 тыс. рублей за килограмм. Ранее его ставка была равна 5,28 тыс. рублей за килограмм.

Налог на электронные системы доставки никотина с 1 января поднялся с 44 до 48 рублей за штуку, а на жидкости для таких систем – до 12 рублей, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о намерении властей ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон. Предполагалось, что размер налога составит свыше 160 рублей за килограмм продукта. Как пояснили в экспертном совете правительства, цель ввода налога состоит в популяризации среди россиян здорового питания. 


#россия #Табачныеизделия #акцизы
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