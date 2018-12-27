Ставка вкладов в рублях обновила максимум ноября 2017 года

https://news.ru/storage/news/529afcbb822b8cfa2f29f965706ef9a9/179d867e-885a-4faa-a2d3-15865f4a64d8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Ставка кредитных организаций по вкладам в рублях достигла максимального значения за 2018 год. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.

Из материалов ЦБ следует, что максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях продолжает расти четвёртый месяц подряд. По итогам второй декады декабря она достигла максимального значения за текущий год, составив 7,4%. В первой декаде месяца показатель находился на уровне 7,38%. Таким образом, по сравнению с предыдущими 10 днями ставка выросла на 0,02 процентного пункта.

Активный рост ставки по вкладам начался с первой декады августа этого года, когда средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков равнялась 6,319%. На нынешнем уровне ставка по вкладам последний раз была в ноябре прошлого года, в первой декаде месяца она составляла 7,395%.

Мониторинг проводился среди десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.

В число крупнейших банков по объёму привлечённых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.