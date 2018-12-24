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ОКБ: с начала года объём кредитования вырос почти на 50%

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

За январь-ноябрь 2011 года совокупный объём выданных населению кредитов достиг 7,67 трлн рублей, увеличившись на 48% год к году. Такие данные следуют из материалов Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

В то же время общее количество выданных кредитов составило 33,47 млн, рост показателя к аналогичному периоду прошлого года составил 18%. В ноябре 2018 года было выдано 3,3 млн кредитов объёмом более 813,67 млрд рублей. Объём предоставленных гражданам заёмных средств вырос на 33%, а количество на 8% по сравнению с ноябрём 2017 года.

Наиболее быстрыми темпами увеличивался сектор наличного кредитования — объём предоставленных кредитов наличными вырос на 51%, а само количество кредитов увеличилось на 18%, показатели составили 382,21 млрд рублей и 1,34 млн выданных кредитов соответственно. Средний объём предоставленных средств увеличился в ноябре на 28% до 286 тыс. рублей.

В то же время значительные темпы роста отмечаются на рынке ипотечного кредитования — выдано на 9% больше кредитов и на 23% возрос их объём в годовом выражении. Средний чек по ипотеке стал больше на 13%, составив 2,15 млн рублей.

Кредитных карт было выдано на 7% больше, сумма одобренных лимитов возросла на 19%. Рынок автокредитования прибавил 11% в количестве выданных кредитов и на 21% увеличились объёмы выданных средств.

Как отметил исполняющий обязанности генерального директора ОКБ Николай Мясников, рынок кредитования увеличивается главным образом за счёт роста средней суммы чека по новым кредитам. При этом драйверами роста выступали сфера кредитов наличными и ипотека.

Как ранее писал News.ru, всё больше владельцев кредиток прибегают к заёмным средствам. Доля держателей кредитных карт, не пользовавшихся кредитными деньгами, сократилась с начала года на 4,1%.


#кредитование #статистика #население
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