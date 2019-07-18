https://static.news.ru/photo/405436c6-a9f2-11e9-99f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Работающим пенсионерам снова пересчитают пенсии. С 1 августа они будут получать на 244 рубля больше.

По результатам 2018 года работающим пенсионерам решили прибавить максимум по три балла. Стоимость одного балла — 87,42 рубля. Итого: прибавка к пенсии после перерасчёта 1 августа составит максимум 244,47 рубля, — пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на материалы Пенсионного фонда.

Размер увеличения у каждого пенсионера зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за минувший год. Чем выше заработная плата, тем больше сумма уплаченных страховых взносов и выше сумма индивидуальных пенсионных баллов.

Индексацию пенсий рабочим пенсионерам отменили еще в 2016 году. В настоящее время ежегодным вариантом увеличения пенсий работающим пенсионерам является их индивидуальный перерасчёт, отмечает URA.RU .

Как ранее сообщал News.ru, результаты опроса, проведённого Рострудом, показали, что 56,3% россиян планируют работать после выхода на пенсию. Сохранить работу в своей сфере деятельности планируют 30,1% опрошенных, 27,6% хотели бы трудоустроиться по новой специальности с возможностью удалённой работы, а 27,1% респондентов заявили, что не хотели бы продолжать трудиться после достижения пенсионного возраста.