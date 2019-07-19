https://static.news.ru/photo/cd244588-aa5a-11e9-8f3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manuel Romano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ажиотаж, начавшийся вокруг умеющего «старить» фотографии людей приложения FaceApp, созданного российским программистом Ярославом Гончаровым, принёс его разработчикам более $1 млн. Такую сумму удалось заработать всего за 10 дней.

Данные App Annie свидетельствуют, что за десять дней с 9 по 19 июля приложение заработало более $1 млн, причём большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple, заплатившие $746 тысяч, — сообщает Forbes .

За дней пользователи установили приложение 2 млн раз на iPhone и 4,5 млн раз на Android. Приложение, позволяющее «состарить» человека на фотографии, попало в 50 самых популярных программ в Ботсване и ЮАР, а затем заняло первые места в топах Google Play и App Store в США, России и других странах.

Мобильное приложение FaceApp принадлежит компании Wireless Lab, офис которой располагается в России.

Как писал News.ru, российское отделение Greanpeace воспользовалось идеей популярного приложения FaceApp и «состарило» известные места на Земле. На полученных изображениях Байкал обмелеет, Санкт-Петербург затопит, а льды Арктики растают.