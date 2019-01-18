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США заговорили об отмене пошлин на товары из Китая

Стивен Мнучин Patricio Murphy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стивен Мнучин

экономика [ версия для печати ]

Администрация США рассматривает возможность отмены введённых импортных пошлин на китайские товары. Такой шаг американцев может дать стимул Пекину пойти на серьёзные уступки в торговых отношениях.

При этом в США также надеются, что отменой пошлин удастся успокоить рынки, которые переживают период нестабильности из-за неопределенности в экономических отношениях двух стран. Идея смягчения политики пошлин принадлежит министру финансов США Стивену Мнучину, сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что предложения пока не представлены президенту США Дональду Трампу. Одной из причин этого стало то, что подобный подход в выстраивании отношений с Китаем не одобряет представитель Соединённых Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Он считает, что любая уступка может рассматриваться Пекином как признак слабости.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп надеется на справедливую сделку с Китаем. По его словам, США резко отреагируют на любые попытки «отобрать богатство нации» и заставят оппонентов заплатить за эту «вольность». Трамп назвал себя «человеком-пошлиной» и заверил, что Вашингтон зарабатывает миллиарды долларов благодаря таможенным сборам.


#сша #китай #торговыевойны
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