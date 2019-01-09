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США угрожают санкциями строителям «Северного потока — 2»

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream AG/Global Look Press

Строительство трубопровода «Северный поток — 2»

экономика [ версия для печати ]

Госдепартамент США хочет ввести санкции против швейцарской компании Allseas и итальянской компании Saipem, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток — 2».

Введение ограничительных мер против Allseas может привести к серьёзным проблемам, так как подрядчик должен выполнить более 90% работ по прокладке газопровода. Что касается Saipem, то фирма закончила свою работу, поэтому ввести против неё санкции будет трудно, сообщает РБК.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже пытался убедить Вашингтон в том, что проект является коммерческим и не имеет отношения к Скрипалю и выборам США, информирует Ura.ru.

Как ранее писал News.ru, Германия и Австрия придерживаются «антиевропейской» позиции в отношении строительства «Северного потока — 2», который «убьёт» Украину, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

По его словам, газопровод угрожает украинской стороне потерей значительных доходов.


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