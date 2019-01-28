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США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски

Олег Дерипаска Igor Russak/Global Look Press

Олег Дерипаска

экономика [ версия для печати ]

Минфин США отменил санкции в отношении компаний «Русал», En+ и «ЕвроСибЭнерго», принадлежащих Олегу Дерипаске. При этом имя самого бизнесмена остаётся в санкционных списках.

Решение приняли после того, как вышеуказанные компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля. Это было главным условием, которое выдвигал американский Минфин. 

«Эти действия гарантируют, что совет директоров компаний будет полностью состоять из независимых директоров, включая граждан США и ЕС, у которых нет никаких деловых, профессиональных или семейных связей с Дерипаской или любым другим лицом, находящимся под санкциями», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Как писал News.ru, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против ряда российских компаний и физлиц. В чёрный список попали в том числе En+, РУСАЛ, «Ренова», а также глава «Газпрома» Алексей Миллер, Виктор Вексельберг и несколько других крупных российских бизнесменов. 


#сша #санкции #МИНФИН #ОТМЕНА #ОлегДерипаска
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