США обнаружили у «Северного потока — 2» слабое место

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Вашингтон готовит санкции против двух европейских подрядчиков

Соединённые Штаты нашли ахиллесову пяту у проекта «Северный поток — 2». Речь идёт о двух участвующих в строительстве газопровода компаниях — швейцарской Allseas и итальянской Saipiem, пишет немецкое издание Handelsblatt. По данным его источников, Госдепартамент готовит пакет санкций в отношении этих подрядчиков, и такая ситуация очень нервирует Берлин. Впрочем, уверяют эксперты, администрация президента Дональда Трампа не способна помешать конечной реализации проекта.

Из двух европейских компаний, оказавшихся под прицелом США, по-настоящему уязвимой можно считать лишь Allseas. Если итальянцы уже закончили работы на своём участке, то швейцарцам предстоит ещё проложить большую часть труб. Именно на Allseas, которая имеет операционную базу в Нидерландах, возложено более 90% работ по прокладке газопровода по дну Балтийского моря к 2020 году. Эта компания — узкоспециализированная, и, если она попадёт в санкционные списки, найти ей адекватную замену будет сложно, отмечает Handelsblatt.

Просьба не вмешиваться

Власти Германии на всех уровнях пытаются воздействовать на Вашингтон, чтобы тот перестал вмешиваться во внутриевропейский проект. По сведениям Handelsblatt, к вопросу подключился глава МИД Хайко Маас, пытающийся убедить американских коллег, что «Северный поток — 2» имеет сугубо коммерческую направленность и никакого отношения ни к выборам в США, ни к Скрипалю, ни к прочим политическим проблемам не имеет. Берлин предупредил, что выход Allseas из проекта не закроет его, а лишь ослабит желание Германии настаивать на продолжении транзита газа через Украину.

Однако американцы продолжают стоять на своём. В частности, посол США в Берлине Ричард Гренель выразил уверенность, что после того, как Вашингтон введёт санкции против ключевых участников проекта (каковыми являются Allseas и Saipiem), остальные выйдут из него сами. В общей сложности, напомним, около 200 компаний из 20 стран задействованы в строительстве.

«В прошлом году Белый дом давил на Иран, в этом году он переключился на Германию», — полагает Handelsblatt.

Всё непросто для администрации

Реализовать свои угрозы в отношении «Северного потока — 2» Вашингтону будет крайне затруднительно по нескольким причинам, убеждены эксперты. В частности, по их словам, речь идёт о непреодолимой правовой коллизии. Да, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанный президентом Трампом 2 августа 2017 года, даёт США право вводить санкции в отношении европейских компаний — инвесторов «Северного потока — 2». Однако в документе чётко прописано, что это возможно только по согласованию с союзниками США в ЕС. В данном случае с Германией, которой очень нужен российский газ, напоминает партнёр консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Даже если предположить, что все европейские партнёры «Газпрома» (основного подрядчика и бенефициара) покинут проект под угрозой санкций, российская компания вполне способна довершить начатое в одиночку. При реализации таких крупных инвестпроектов, как «Турецкий поток», «Сила Сибири» или «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» «Газпром» обходится без участия иностранных инвесторов, полагаясь лишь на собственные ресурсы, говорит аналитик.

«Введение адресных санкций в отношении европейских компаний — участников проекта чревато для США политическими рисками, которые перекроют для них все гипотетические выгоды. Выстрелить в своего союзника можно лишь один раз. Второй выстрел будет уже во врага», — рассуждает директор Фонда энергетического развития Александр Фролов.

По его словам, в случае с «Северным потоком — 2» решающее значение имеет экономический интерес покупателя — Германии и других государств ЕС. Речь идёт о спросе и предложении. В частности, газопровод позволит дополнительно доставлять из России в Германию до 55 млрд куб. м газа в год.