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США получили от России больше сотни двигателей для ракет

Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

США с конца 90-х годов прошлого века получили от России 130 двигателей РД-180 и РД-181 для своих ракет-носителей. При этом 93 агрегата уже использованы в ходе космических запусков.

Двигатели РД-180 в количестве 113 штук используются для ракеты Atlas-5. Двигатели РД-181, которых Россия поставила в количестве 17 штук, предназначены для ракеты Antares. Уже выполнены 85 полётов на РД-180 и восемь — на РД-181, сообщает РИА Новости.

В этом году американский заказчик получил 11 РД-180 и пять РД-181. Впервые РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года, а РД-181 — в июне 2015 года.

Ранее News.ru сообщал, что миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Изобретателю нравится идея конструкции детища НПО «Энергомаш». Инженер упрекнул штатовских производителей за использование зарубежного оборудования в «родных» ступенях космических аппаратов.


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