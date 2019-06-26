https://static.news.ru/photo/5655e9e8-9812-11e9-be3e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Josh D. Weiss/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Потери иранской экономики от введения санкций США составили $50 млрд. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Наложив санкции, мы лишили иранское руководство $50 млрд, — сообщил Хук в интервью телеканалу Al Hadath .

По его словам, односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе был необходим для противодействия деятельности исламской республики, которая распространяет насилие и терроризм на Ближнем Востоке.

Ранее США ввели санкции против Ирана, направленные против верховного лидера страны Али Хаменеи. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп.

Как писал News.ru, введённые администрацией США санкции против Тегерана препятствуют дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана. Об этом говорится в письменном заявлении сенатора от Калифорнии Дайэнн Файнстайн.