США отказываются смягчать позицию на переговорах с Китаем

https://news.ru/storage/news/d4e1c8922aefe71d38b808a710e46abf/30d9ce75-36ef-460a-9cdc-b665b94958f6_850.jpg Zhu Xudong/Xinhua/Global Look Press

Американская администрация не желает смягчать свою позицию на торговых переговорах с Китаем. США обвиняют Пекин в присвоении интеллектуальной собственности.

Вашингтон также считает, что работающие на китайском рынке американские компании вынуждают к тому, чтобы они делились технологиями, сообщает Reuters. Теперь американская сторона ждёт структурных сдвигов в этих вопросах и настаивает на этом.

По словам экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, на текущий момент китайская сторона не предоставила достаточных гарантий решения проблемы, чтобы эти опасения были сняты с повестки дня.

Одних обещаний со стороны Китая для США недостаточно, считает он. В то же время он не уверен, что стороны придут к соглашению до конца месяца.

Как ранее писал News.ru, администрация США рассматривает возможность отмены введённых импортных пошлин на китайские товары. Такой шаг американцев может дать стимул Пекину пойти на серьёзные уступки в торговых отношениях.