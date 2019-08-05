https://static.news.ru/photo/cb74bc42-7d99-11e9-9242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Министарство финансов СШа признало Китай страной, манипулирующей валютой. Для устранения «несправедливого преимущества», полученного за счёт снижения курса юаня к доллару, будет подключен Международный валютный фонд (МВФ).

Как говорится в распространенном заявлении американского ведомства, отнесение страны к числу валютных манипуляторов является одной из обязанностей главы минфина в соответствии с Всеобщим законом об иностранной торговле и конкурентоспособности от 1988 года.

Целью девальвации китайской валюты является получение нечестного конкурентного преимущества в международной торговле, — цитирует документ РИА Новости.

По мнению СШа, Китай нарушает данные в рамках G20 обязательства воздержаться от такой девальвации.

5 августа Центробанк КНР на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до 6,9225 за доллар. Этот показатель является минимальным с декабря прошлого года.

Основные мировые активы падают в цене из-за обострения «торговой войны» между США и Китаем. Она грозит замедлением темпов роста мировой экономики в целом, что повышает спрос на защитные активы.

Ранее News.ru писал о том, что средняя цена биткоина в ходе торгов 5 августа поднималась на 14%, почти до $12 тысяч. Это произошло на фоне обвала на мировых финансовых рынках.