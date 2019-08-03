https://static.news.ru/photo/b8370b5c-b657-11e9-8b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

БКИ «Эвифакс» и НАПКА провели исследование и выяснили, что во II квартале 2019 средняя сумма ипотечного кредита выросла на 4% до 2,6 миллиона рублей.

Также вырос объём ипотечных кредитов — на 4,7% до 294,9 миллиарда рублей. Количество выданных ссуд на покупку жилья при этом падает — за II квартал 2019 года россияне получили на 20% меньше кредитов (114,8 тысячи), чем за аналогичный период прошлого года, передаёт РИА Новости .

Совокупный ипотечный портфель в России достиг семи триллионов рублей.

Как писал News.ru ранее, ипотека по-прежнему недоступна для большинства россиян из-за высоких процентов и платежей, так как на последние населению всё ещё приходится отдавать более половины семейного дохода. Это следует из расчётов финансовой компании «БКС Премьер», подготовленных специально для News.ru. Даже после снижения процентов по кредитам на покупку жилья до 8%, как поручил президент Владимир Путин, доступность ипотеки повысится незначительно, убеждены эксперты.