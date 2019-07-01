https://static.news.ru/photo/2443ddd4-9be6-11e9-a2e6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: PJSC Lukoil/Global Look Press

Российская нефть марки Urals потеряла в цене в январе-июне текущего года 4,7% к аналогичному периоду 2018-го. Такие данные следуют из опубликованных материалов Минфина.

Согласно опубликованной информации, средняя цена за отчётный период на основной товар российского экспорта составила $65,63 за баррель. При этом в январе-июне 2018 года показатель составлял $68,83 за баррель.

В июне текущего года средняя цена Urals оказалась на уровне $61,93 за баррель против $73,38 в июне 2018 года. Снижение, таким образом составило 15,6%, отмечает Минфин.

Россия сократит добычу нефти в июне чуть выше установленного соглашением ОПЕК+ уровня. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, писал News.ru.