https://static.news.ru/photo/327e52b2-a226-11e9-b735-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средний лимит по кредитным картам российских банков вырос в январе—мае 2019 года на 12,5% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно результатам исследования, средний размер лимитов по выданным кредитным картам достиг 55,4 тысячи рублей против 49,2 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В то же время на 2,9% снизилась доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитам по кредитным картам, за отчётный период она составила 14,4% к общему объёму действующих кредитов данного типа.

НБКИ отмечает, что за пять месяцев 2019 года средний размер лимитов увеличился во всех возрастных сегментах заёмщиков. Наиболее значительные темпы были отмечены среди граждан в возрасте 60–65 лет (+21,4%) и 50–59 лет (+20%).

Самые низкие темпы роста отмечались среди заёмщиков моложе 25 лет (+1,4%).

При этом наиболее высокий размер лимитов по картам — 64,6 тысяч рублей оказался у заёмщиков в возрасте 40–49 лет, а наиболее низкий у россиян до 25 лет — 35,5 тысяч рублей.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин объясняет положительные тенденции тем, что банки наладили наиболее эффективное управление рисками как раз в сегменте кредитования с использованием кредитных карт. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам, отмечает он.

Как ранее писал News.ru, Сбербанк может предоставить клиентам возможность переводить средства с кредитных карт на карты других банков.