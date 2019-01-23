Средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тыс. рублей

https://news.ru/storage/news/5ed39009391ec7039ff4984e0edf9a68/ff7b9f67-a721-4914-9340-3509b15aee0b_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Средний размер ипотечного кредита вырос за 2018 год почти на 350 тыс. рублей. Такие данные следуют из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, в четвёртом квартале 2018 года размер среднего ипотечного кредита увеличился на 348,3 тыс. рублей, или на 17,5% год к году. По состоянию на отчётный период он достиг 2,34 млн рублей, годом ранее размер ипотечного кредита в среднем составлял 1,99 млн рублей.

По среднему объёму выданных кредитных средств лидируют Москва (4,61 млн рублей), Московская область (3,48 млн рублей) и Санкт-Петербурге (3,04 млн рублей). Наименьший средний размер ипотечного кредита отмечался в Челябинской (1,54 млн рублей), Кировской (1,60 млн рублей) и Вологодской (1,63 млн рублей) областях.

При этом, по данным НБКИ, наиболее быстрыми темпами размер кредитов увеличивался во Владимирской (+31,9%), Томской (+30,1%) и Воронежской (+28,0%) областях, а наиболее медленные темпы роста были в Москве (+5,0%), Свердловской (+8,2%) и Московской (+9,6%) областях.

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, в 2018 году ипотечное кредитование росло как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. В то же время одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в прошлом году, по мнению Викулина, является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. То есть уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов, полагает эксперт.

Управление Росреестра по Москве в 2018 году зарегистрировало рекордное количество договоров ипотечного кредитования — более 90,6 тыс. В 2017 году их было 54,4 тыс., писал ранее News.ru.