USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.71 $ Bitcoin3,582.09 $
МОСКВА-18°C13:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тыс. рублей

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средний размер ипотечного кредита вырос за 2018 год почти на 350 тыс. рублей. Такие данные следуют из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, в четвёртом квартале 2018 года размер среднего ипотечного кредита увеличился на 348,3 тыс. рублей, или на 17,5% год к году. По состоянию на отчётный период он достиг 2,34 млн рублей, годом ранее размер ипотечного кредита в среднем составлял 1,99 млн рублей.

По среднему объёму выданных кредитных средств лидируют Москва (4,61 млн рублей), Московская область (3,48 млн рублей) и Санкт-Петербурге (3,04 млн рублей). Наименьший средний размер ипотечного кредита отмечался в Челябинской (1,54 млн рублей), Кировской (1,60 млн рублей) и Вологодской (1,63 млн рублей) областях.

При этом, по данным НБКИ, наиболее быстрыми темпами размер кредитов увеличивался во Владимирской (+31,9%), Томской (+30,1%) и Воронежской (+28,0%) областях, а наиболее медленные темпы роста были в Москве (+5,0%), Свердловской (+8,2%) и Московской (+9,6%) областях.

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, в 2018 году ипотечное кредитование росло как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. В то же время одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в прошлом году, по мнению Викулина, является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. То есть уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов, полагает эксперт.

Управление Росреестра по Москве в 2018 году зарегистрировало рекордное количество договоров ипотечного кредитования — более 90,6 тыс. В 2017 году их было 54,4 тыс., писал ранее News.ru.


#КРЕДИТ #ипотека #НБКИ
самое читаемое
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
экономика 17:31, 22 января 2019
Количество ипотечных договоров в Москве выросло почти вдвое
экономика 12:00, 14 января 2019
Сбербанк увеличил ставки по ипотеке
Почти 30 тыс. россиян с трудом платят кредиты на покупку жилья
экономика 08:07, 14 января 2019
Ипотека становится безнадёжной
Почти 30 тыс. россиян с трудом платят кредиты на покупку жилья
экономика 10:14, 12 января 2019
Минстрой РФ не даст росту ипотечных ставок снизить спрос
Лента новостей
экономика 13:06
Борис Ротенберг лишился самолёта из-за санкций
технологии 13:03
IP-адреса Microsoft разблокировали в России
в мире 12:55
Китай выступил против стратегии разведки США
спорт 12:54
Бюджет РФС планируют увеличить
общество 12:50
Ящер ядозуб родился в Московском зоопарке
Другие новости
экономика 13:06
Борис Ротенберг лишился самолёта из-за санкций
экономика 12:34
«Газпром нефть» может построить завод СПГ на Ямале
экономика 12:05
Сбербанк отменит комиссии за переводы внутри банка
экономика 11:40
Курс доллара снизился на 22 копейки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top