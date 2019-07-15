https://static.news.ru/photo/629d9c6e-a6f4-11e9-999e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В январе–мае текущего года средний размер автокредита увеличился до 758,3 тысячи рублей против 699,7 тысячи рублей годом ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 8,4%. Самый большой размер заимствований оказался в Москве, он составил 1099,5 тысячи рублей. Следом идут Московская область (949,9 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (924,6 тысячи рублей).

В то же время наиболее низкие значения показателя отмечались в Кемеровской (450,4 тысячи рублей) и Кировской (529,4 тысячи рублей) областях, а также в Удмуртской Республике (595,7 тысячи рублей).

Самыми быстрыми темпами за отчётный период по отношению к аналогичному периоду 2018 года автокредиты росли в Ставропольском крае (+17,7%), Ульяновской (+14,6%) и Рязанской (+14,1%) областях.

В Москве средний размер автокредита вырос на 10,5%, а в Санкт-Петербурге на 11,6%, сообщает НБКИ.

Рост показателя в январе–мае текущего года вызван удорожанием импортных автомобилей, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. По его словам, вклад в увеличение среднего размера автокредита вносит и улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков.

Как ранее писал News.ru, около трети россиян считают такси выгоднее собственного автомобиля, а в Москве таковых 42%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом заказа «Ситимобил» и исследовательской компанией ResearchMe.