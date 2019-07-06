https://static.news.ru/photo/23c30310-9f85-11e9-aecb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Средний лимит по кредитным картам российских банков вырос за год на 10,4% до 53,6 тыс. рублей.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков рассказал, что рост лимитов начался со второго полугодия 2018 года после спада в 2017 году, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Банк России изучает введение дополнительных мер, ограничивающих рост потребительского кредитования. Об этом сообщила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева. По её словам, введение показателя предельной долговой нагрузки может привести к тому, что банки начнут удлинять кредиты.