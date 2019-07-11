https://static.news.ru/photo/5bd9387e-a38f-11e9-809d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2019 года увеличился по сравнению с маем на 3 рубля и составил 556 рублей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Сообщается, что в июне средний чек снизился только в Дальневосточном и Центральном федеральных округах.

В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 рублей с майского показателя в 719 рублей, — приводит РИА Новости данные исследования.

Согласно исследованиям, по сравнению с маем на 2,7% увеличился средний чек за покупки в гипермаркетах. Президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин отмечает, что небольшое увеличение размера среднего чека говорит о том, что россияне продолжают экономить.

Как писал News.ru, россияне начали экономить на лекарствах: российский фармацевтический рынок начал сокращаться впервые с 2015 года. С января по май 2019 года было продано 2,1 млрд упаковок лекарств на общую сумму 415 млрд рублей.