Курс доллара вырос на 40 копеек

https://news.ru/storage/news/5e20234206ac7ed8719e72f72a07f6f8/1677de73-66c5-45de-a758-d3071df54afb_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 39,88 копейки и составил 68,4073 рубля. 21 декабря он был на уровне 68,0085 рубля.

Торги по американской валюте 24 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:34 мск биржевой курс доллара снизился на 53,75 копейки, составив 68,3025 рубля. На максимуме за доллар предлагали 68,7375 рубля, минимальная стоимость сделки составила 68,2575 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.