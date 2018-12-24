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Курс доллара вырос на 40 копеек

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 39,88 копейки и составил 68,4073 рубля. 21 декабря он был на уровне 68,0085 рубля.

Торги по американской валюте 24 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:34 мск биржевой курс доллара снизился на 53,75 копейки, составив 68,3025 рубля. На максимуме за доллар предлагали 68,7375 рубля, минимальная стоимость сделки составила 68,2575 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.


#доллар #курс #рубль #мосбиржа
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