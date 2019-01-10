Курс доллара снизился на 22 копейки

https://news.ru/storage/news/236cd281588c5cc25002afb4cef9d06e/ac25b662-3843-435f-b56b-a4cc5d18187c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 21,9 копейки и составил 66,8605 рубля. 9 января он был на уровне 67,0795 рубля.

Торги по американской валюте 10 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:37 мск биржевой курс доллара вырос на 16 копеек, составив 66,905 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,9525 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,7 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.