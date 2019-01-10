Курс доллара снизился на 22 копейки

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 21,9 копейки и составил 66,8605 рубля. 9 января он был на уровне 67,0795 рубля.
Торги по американской валюте 10 января проходят в плюсе. По состоянию на 11:37 мск биржевой курс доллара вырос на 16 копеек, составив 66,905 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,9525 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,7 рубля.
ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.