https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Спрос на размещённые в России облигации Белоруссии объёмом 10 млрд рублей более чем в четыре раза превысил предложение.

Размещение встретило общий спрос более 45 млрд рублей, — рассказал ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, всего поступило более 60 заявок от профессиональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие иностранные инвесторы, существенный спрос в размере более 1,5 млрд рублей был получен со стороны физлиц.

Ранее News.ru писал, что Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26228. Сумма выпуска составила 10,19 млрд рублей, а общий объём предложения — 20 млрд рублей. Спрос на аукционе достиг 26,86 млрд рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,41%.