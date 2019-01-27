Списание долгов за газ в Чечне объяснили богатством «Газпрома»

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Министр по национальной политике Чеченской республики Джамбулат Умаров упрекнул госкорпорацию «Газпром» в нежелании списывать долги малоимущим гражданам. По его словам, компания может себе это позволить, так как располагает миллиардами.

«Что страшного в том, что "Газпром", как миллиардер, как гигант, как государственный олигарх, скажем так, что было бы плохого в том, если он время от времени малоимущим, пострадавшим слоям нашего населения будет списывать какие-то долги?», — сказал чеченский чиновник в эфире телеканала «Царьград».

Размер просроченной задолженности жителей Чечни перед компанией «Газпром межрегионгаз» за восемь с половиной лет составил более 9 млрд рублей. При этом районный суд Грозного постановил списать жителям Чечни все долги. После этого просьбу о списании долгов местных жителей в правоохранительные органы также направили Самарская, Саратовская области, Башкирия и Чувашия. «Газпром» отказался признавать решение суда и подал апелляционную жалобу.

Ранее News.ru писал о том, что президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что некоторые политики и СМИ поднимают неоправданный ажиотаж вокруг проблемы списания долгов за газ в республике. Он призвал решать проблемы с неуплатой долгов в регионах, не ссылаясь при любом удобном случае на Чечню, руководство которой делает всё для улучшения качества жизни населения.