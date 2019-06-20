https://static.news.ru/photo/7785cda4-93d0-11e9-874f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами. Поддержаны проекты, которые предложили «Фольксваген Груп Рус», АО «Вольво», GM-АвтоВАЗ, «Автотор» и «ПСМА».

Стандартный объём преференций в рамках СПИК предусматривает для автоконцернов гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает пресс-служба ведомства.

Контракты предусматривают проведение в России научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, автопроизводители будут выпускать двигатели, коробки передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рам, шасси, детали экстерьера и интерьера.

Ранее News.ru сообщал, что на заседании рабочей группы кабмина по автопрому автоконцерны предложили ввести частичную локализацию агрегатов в рамках специнвестконтрактов (СПИКов) с возможностью получения за это пропорционального количества баллов и объёма господдержки. В случае одобрения предложений у компаний может появиться «стимул продолжать наращивать локализацию».