https://static.news.ru/photo/9900272c-9cc2-11e9-934c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бюджет РФ может недополучить 78,5 млрд рублей дивидендов госкомпаний. Об этом сообщает Счётная палата (СП) РФ.

По мнению СП, существуют риски невыполнения прогнозных значений по поступлению дивидендов в размере 78,5 млрд рублей, в том числе в связи с уплатой по ряду компаний промежуточных дивидендов в 2018 году, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Доходы бюджета на 2019 год предусматривали поступление дивидендных выплат госкомпаний в объёме 588,3 млрд рублей. После внесения изменений в бюджет размер ожидаемых поступлений был снижен на 24,5% (на 144,4 млрд рублей). Таким образом, Минфин РФ ожидает получения доходов от дивидендов в размере 443,9 млрд рублей.

Госбюджет вложил 4,048 трлн рублей в недостроенные объекты. Всего на территории страны насчитали 62,6 тысячи брошенных школ, детсадов, университетов, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Такие данные были приведены Счётной палатой на основе анализа открытой финансовой отчётности, писал News.ru.