https://static.news.ru/photo/af68b9ee-a3b5-11e9-bc63-fa163e074e61_1024.jpg Bugatti Veyron Grand Sport Фото: imago stock&people/Global Look Press

Счётная палата (СП) РФ обнаружила дорогостоящие автомобили, которые не облагаются налогом с повышенным коэффициентом. В настоящее время правило действует только для автомобилей дороже трёх миллионов рублей.

Ежегодно Минпромторг публикует список дорогих автомобилей. Однако некоторых премиальных марок в данном списке не обнаружилось: Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport.

Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей, — заявил аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин.

В связи с этим СП предлагает усовершенствовать механизм исчисления «налога на роскошь».

Как ранее писал News.ru, Минпромторг расширил список дорогостоящих автомобилей, которые подпадают под так называемый налог на роскошь. В перечень вошли машины от 3 млн рублей и не старше трёх лет.