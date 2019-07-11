Счётная палата (СП) РФ обнаружила дорогостоящие автомобили, которые не облагаются налогом с повышенным коэффициентом. В настоящее время правило действует только для автомобилей дороже трёх миллионов рублей.
Ежегодно Минпромторг публикует список дорогих автомобилей. Однако некоторых премиальных марок в данном списке не обнаружилось: Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport.
Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей, — заявил аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин.
В связи с этим СП предлагает усовершенствовать механизм исчисления «налога на роскошь».
Как ранее писал News.ru, Минпромторг расширил список дорогостоящих автомобилей, которые подпадают под так называемый налог на роскошь. В перечень вошли машины от 3 млн рублей и не старше трёх лет.