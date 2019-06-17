https://static.news.ru/photo/6364b454-90fe-11e9-b693-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Счётная палата (СП) в ходе проверки обнаружила договор аренды, заключённый между киноконцерном «Мосфильм» и территориальным управлением Росимущества в Москве. В качестве единицы расчёта в документе указана исчезнувшая в 1998 году валюта ЭКЮ.

Договор был заключён в 1996 году. Арендную плату тогда установили в размере почти 63 тысяч ЭКЮ. По курсу на 31 декабря 1998 года один ЭКЮ стоил 24,22 рубля. Таким образом, сумма, которую должен выплачивать «Мосфильм» за участок площадью 34,4 га, составляет 15,2 млн рублей.

Согласно правилам определения арендной платы за земли, находящиеся в федеральной собственности, которые были утверждены правительством в 2009 году, договоры должны периодически пересматриваться. Плату необходимо индексировать на размер инфляции либо изменять в соответствии с кадастровой стоимостью участка, сообщается на сайте СП.

Ранее News.ru писал, что аудиторы Счётной палаты нашли признаки нарушения в договорах по аренде бывшего Тушинского аэродрома, где ведётся стройка ООО «Стадион „Спартак“» и «Ви Холдинг Девелопмент» общей площадью 224 га. Застройщики возводят два комплекса недвижимости — жилой «Город на реке „Тушино-2018“» (160 га) и коммерческий «Тушино» (около 65 га).