https://static.news.ru/photo/0b50b2da-90f5-11e9-86ec-fa163e074e61_1024.jpg Григорий Рапота Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бюджет Союзного государства России и Белоруссии требует увеличения. Такие меры необходимы в связи с падением уровня его профицита, заявил госсекретарь Союза Григорий Рапота.

Свою позицию он озвучил в ходе выступления на заседании 56-й сессии Парламентского собрания в Минске.

По словам Рапоты, если в 2018 году превышение доходов бюджета Союзного государства над расходами составило 2 млрд рублей, то на 2020 год профицита «не будет или почти не будет».

По данным « Парламентской газеты », проведённые в органах власти консультации подтверждают, что если законодатели России и Белоруссии согласуют дополнительное финансирование, это позволит «ставить вопрос предметно об увеличении бюджета с указанием тех сумм, которые для этого требуются».

Госсекретарь Союзного государства также призвал парламентариев конкретнее формулировать конечные цели и задачи, которые стоят перед интеграционным объединением.

Как ранее писал News.ru, Россия и Белоруссия согласовали примерно 90% программы углубления интеграции двух стран. В ближайшее время её планируется представить главам правительств обоих государств.