Бюджет Союзного государства России и Белоруссии требует увеличения. Такие меры необходимы в связи с падением уровня его профицита, заявил госсекретарь Союза Григорий Рапота.
Свою позицию он озвучил в ходе выступления на заседании 56-й сессии Парламентского собрания в Минске.
По словам Рапоты, если в 2018 году превышение доходов бюджета Союзного государства над расходами составило 2 млрд рублей, то на 2020 год профицита «не будет или почти не будет».
По данным «
Госсекретарь Союзного государства также призвал парламентариев конкретнее формулировать конечные цели и задачи, которые стоят перед интеграционным объединением.
Как ранее писал News.ru, Россия и Белоруссия согласовали примерно 90% программы углубления интеграции двух стран. В ближайшее время её планируется представить главам правительств обоих государств.